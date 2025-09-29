Kate Middleton ha fatto una sorpresa ai figli George Charlotte e Louis

G eorge, Charlotte e Louis non se l’aspettavano. Approfittando dell’assenza del padre William, in vacanza con Carlo a Balmoral, la sorpresa era stata preparata con cura da Kate Middleton, con l’aiuto della tata Maria Teresa Borrallo: una serata passata sul set della nuova serie di Harry Potter, realizzata dalla HBO e in arrivo sul piccolo schermo nei primi mesi del 2027. Ma la principessa non ha dovuto portare i figli troppo lontano. Il set era stato, infatti, allestito in un angolo del Windsor Great Park, a un passo non solo dal castello reale ma anche da Adelaide Cottage, l’attuale residenza dei Wales. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Kate Middleton ha fatto una sorpresa ai figli George, Charlotte e Louis

