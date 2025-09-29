Kasia regina di stile | omaggio ad Armani Come lei nessuna mai

Sì, lo ammettiamo, abbiamo un debole fortissimo (mai ossimoro fu più giustificato) per Kasia Smutniak, attrice di rara bellezza e sensibilità. Perché è incantevole, ma non solo: perché tutto quello che dice e fa, lo dice e lo fa con intelligenza e misura. Esattamente come suo stile, che riesce ad essere perfetto e d’effetto senza volgarità o eccesso. Kasia che le sue vacanze le trascorre non a Formentera, Forte dei Marmi o in Sardegna, ma in Nepal, dove ha fondato una scuola nella regione del Mustang, in Nepal, in memoria dell’ex compagno Pietro Taricone. Kasia che nelle interviste, nei suoi post, non è mai scontata o banale. 🔗 Leggi su Dilei.it

