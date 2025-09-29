Kane goal e un nuovo grande record con il Bayern Monaco Ecco quale

Harry Kane trascina il Bayern e tocca quota 100 gol: «Orgoglioso di questo traguardo» L’attaccante inglese celebra la vittoria sul Werder Brema e un record personale raggiunto in tempi record: «Prestazione dominante, continuiamo così» Dopo la convincente vittoria del Bayern Monaco contro il Werder Brema, Harry Kane ha espresso grande soddisfazione per la prestazione della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Kane, goal e un nuovo grande record con il Bayern Monaco. Ecco quale

Il Bayern Monaco ha rifilato 4 goal all'Hoffenheim e continua la sua inesorabile marcia alla conquista di una Bundesliga che mai come quest'anno sembra già segnata. Altra tripletta per Harry Kane che realizza così la sua ottava rete stagionale in campionato. I - facebook.com Vai su Facebook

• 103 matches • 98 goals • 29 assists • 127 G/A for Bayern Munich Harry Kane - X Vai su X

Harry Kane abbatte uno storico record di Bundesliga: doppietta su rigore nella goleada del Bayern Monaco contro l’Hoffenheim - Kane non ha mai fallito un rigore nel massimo campionato tedesco: 17 tentativi su 17 trasformazioni, nuovo record in Bundesliga. Lo riporta goal.com

Harry Kane meglio di Cristiano Ronaldo e Haaland: numeri da capogiro e record che scrivono la storia - Harry Kane meglio di Cristiano Ronaldo e Haaland: l'attaccante del Bayern Monaco è il giocatore più veloce a segnare 100 gol con un solo club ... Lo riporta fanpage.it