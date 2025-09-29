Kane goal e un nuovo grande record con il Bayern Monaco Ecco quale

Harry Kane trascina il Bayern e tocca quota 100 gol: «Orgoglioso di questo traguardo» L’attaccante inglese celebra la vittoria sul Werder Brema e un record personale raggiunto in tempi record: «Prestazione dominante, continuiamo così» Dopo la convincente vittoria del Bayern Monaco contro il Werder Brema, Harry Kane ha espresso grande soddisfazione per la prestazione della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Harry Kane abbatte uno storico record di Bundesliga: doppietta su rigore nella goleada del Bayern Monaco contro l’Hoffenheim - Kane non ha mai fallito un rigore nel massimo campionato tedesco: 17 tentativi su 17 trasformazioni, nuovo record in Bundesliga. Lo riporta goal.com

kane goal nuovo grandeHarry Kane meglio di Cristiano Ronaldo e Haaland: numeri da capogiro e record che scrivono la storia - Harry Kane meglio di Cristiano Ronaldo e Haaland: l'attaccante del Bayern Monaco è il giocatore più veloce a segnare 100 gol con un solo club ... Lo riporta fanpage.it

