Kairat-Real la sfida più squilibrata della Champions | i Blancos incassano 120 volte più dei kazaki

Domani ad Almaty la partita di Champions più a Est della storia: di fronte la squadra con il fatturato più basso delle 36 partecipanti e quella che nel 2023-24 ha sfondato il muro del miliardo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La reazione dei giocatori del Kairat Almaty dopo il sorteggio con Real e Inter: il sogno di una vita

Kairat Almaty avversaria di Inter e Real Madrid in Champions League: la reazione euforica della squadra al sorteggio – VIDEO

Il loro sogno diventa realtà: la gioia dei calciatori del Kairat Almaty quando scoprono che giocheranno contro Real Madrid e Inter

