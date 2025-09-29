Kairat-Real la sfida più squilibrata della Champions | i Blancos incassano 120 volte più dei kazaki
Domani ad Almaty la partita di Champions più a Est della storia: di fronte la squadra con il fatturato più basso delle 36 partecipanti e quella che nel 2023-24 ha sfondato il muro del miliardo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La reazione dei giocatori del Kairat Almaty dopo il sorteggio con Real e Inter: il sogno di una vita
Per una squadra del Kazakistan non è cosa comune affrontare un gigante del calcio mondiale del calibro del Real Madrid. Ecco perché, una volta scoperto il calendario della Champions League, i tifosi del Kairat sono andati in escandescenza e a pochi giorni - facebook.com Vai su Facebook
Su Prime Video la League Phase di #UCL: 17/9 Ajax-Inter, 1/10 Villarreal-Juve, 22/10 Real-Juve, 5/11 Inter-Kairat, 26/11 Atletico-Inter, 10/12 Benfica-Napoli, 21/1 Juve-Benfica @PrimeVideoIT - X Vai su X
Kairat-Real, la sfida più squilibrata della Champions: i Blancos incassano 120 volte più dei kazaki - Domani ad Almaty la partita di Champions più a Est della storia: di fronte la squadra con il fatturato più basso delle 36 partecipanti e quella che nel 2023- Secondo gazzetta.it
Kairat Almaty-Real Madrid: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - Lunga trasferta in Kazakistan per il Real Madrid: i Blancos di Xabi Alonso fanno visita al Kairat Almaty. Riporta msn.com