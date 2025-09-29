Kairat Almaty Real Madrid Valverde | Frustrato dopo il ko con nel derby ma non serve gridare per avere voglia di riscatto

Valverde si esprime così dopo la brutta sconfitta nel derby perso contro l’Atletico Madrid. Il punto Il Real Madrid si prepara ad affrontare il Kairat Almaty nella seconda giornata di Champions League, un match cruciale per riscattare la pesante sconfitta per 5-2 subita nel derby contro l’Atletico. Alla vigilia della trasferta in Kazakistan, il centrocampista . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Kairat Almaty Real Madrid, Valverde: «Frustrato dopo il ko con nel derby, ma non serve gridare per avere voglia di riscatto»

In questa notizia si parla di: kairat - almaty

Kairat Almaty-Slovan Bratislava (Qualificazioni Champions League, 06-08-2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Celtic-Kairat Almaty (Qualificazioni Champions League, 20-08-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Sporting Lisbona-Kairat Almaty (Champions League, 18-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria interna senza gol al passivo al Josè Alavalade

Champions League, gol storico del Kairat Almaty Edmilson, ha siglato il gol della bandiera contro lo Sporting Lisbona, fissando il risultato sul 4-1. Un momento che resterà nella memoria del calcio kazako: la prima rete di sempre del club in Champions - facebook.com Vai su Facebook

#ChampionsLeague, il peso delle trasferte: l'#Atalanta farà meno chilometri di tutte, record per il Kairat Almaty. Ecco nel dettaglio le distanze che tutte le 36 partecipanti dovranno percorrere - X Vai su X

Kairat-Real, la sfida più squilibrata della Champions: i Blancos incassano 120 volte più dei kazaki - Domani ad Almaty la partita di Champions più a Est della storia: di fronte la squadra con il fatturato più basso delle 36 partecipanti e quella che nel 2023- Si legge su gazzetta.it

Kairat Almaty-Real Madrid: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - La sfida tra Kairat Almaty e Real Madrid sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (canale numero 202) e Sky Sport (254). Come scrive msn.com