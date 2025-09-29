Kairat Almaty-Real Madrid Champions League 30-09-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Trasferta scomoda ma redditizia per i Blancos?
Torna la Champions e il Real Madrid può essere contento: fare visita subito al Kairat Almaty può essere la migliore medicina per guarire le tossine di un derby perso davvero in malo modo con l’Atletico. L’ottimo inizio di stagione della squadra di Xabi Alonso è stato così macchiato da una prestazione difficile da prevedere contro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: kairat - almaty
Kairat Almaty-Slovan Bratislava (Qualificazioni Champions League, 06-08-2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici
Celtic-Kairat Almaty (Qualificazioni Champions League, 20-08-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Sporting Lisbona-Kairat Almaty (Champions League, 18-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria interna senza gol al passivo al Josè Alavalade
Biglietti a prezzi esorbitanti, folla all'aeroporto ed una copertura mediatica che non viene riservata neanche ai capi di Stato: il Kazakistan è impazzito per la partita di Champions League tra la squadra del Kairat di Almaty ed il Real Madrid. #ANSA https://ansa.it - X Vai su X
Domani non perdetevi l'appuntamento con la Champions League su Cielo Kairat Almaty - Real Madrid vi aspetta dalle 21:30! - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Kairat Almaty-Real Madrid: la batosta nel derby non lascia strascichi - Real Madrid è una partita della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: tv, formazioni, pronostico. Riporta ilveggente.it
Kairat Almaty Real Madrid, Valverde: «Frustrato dopo il ko con nel derby, ma non serve gridare per avere voglia di riscatto» - Il punto Il Real Madrid si prepara ad affrontare il Kairat Almaty nella seconda giornata di Champions League ... Secondo calcionews24.com