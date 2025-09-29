Kairat Almaty-Real Madrid Champions League 30-09-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Trasferta scomoda ma redditizia per i Blancos?

Torna la Champions e il Real Madrid può essere contento: fare visita subito al Kairat Almaty può essere la migliore medicina per guarire le tossine di un derby perso davvero in malo modo con l’Atletico. L’ottimo inizio di stagione della squadra di Xabi Alonso è stato così macchiato da una prestazione difficile da prevedere contro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

