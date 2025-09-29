Juventus Zhegrova può essere la scintilla che serve?
Zhegrova, la scintilla che illumina il gioco Edon Zhegrova, in appena 26 minuti contro l’Atalanta e pochi minuti contro il Dortmund, ha dimostrato perché è un giocatore speciale. Ogni volta che tocca il pallone, la sua missione è chiara: creare pericoli. Nessun passaggio superfluo, nessuna esitazione. Con dribbling fulminei e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: juventus - zhegrova
Juventus: Edon Zhegrova fa parlare di sé
Zhegrova come David? Potrebbe ripetersi la stessa storia dell’attaccante della Juventus. La voce sul futuro del talento del Lille è chiara…
Calciomercato Juventus: Zhegrova del Lille se parte Nico Gonzalez
#Zhegrova defibrillatore della #Juventus ? Il voto dopo il grande impatto con l’Atalanta - X Vai su X
Perchè la Juventus può affidarsi a Zhegrova? La partita contro l'Atalanta contiene la chiave - facebook.com Vai su Facebook
Zhegrova Juventus, può giocare dal primo minuto? Le dichiarazioni di Tudor non lasciano dubbi: ecco come sta andando il recupero dell’esterno - Le ultimissime novità dette da Tudor sull’esterno bianconero Nella conferenza stampa di vigilia della delicata sfida contro l’Atalanta, l’allenatore de ... Scrive juventusnews24.com
Zhegrova Juventus, ipotesi clamorosa verso l’Atalanta: il kosovaro può partire titolare, Tudor sempre più tentato! Gli aggiornamenti - Zhegrova Juventus, il lavoro extra del giocatore sta tentando il tecnico: potrebbe essere lui la novità sulla trequarti al fianco di Yildiz Una candidatura che nasce dalla voglia, dalla determinazione ... Riporta juventusnews24.com