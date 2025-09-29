Juventus Women Salvai si racconta | Questa maglia è pesante ed è doveroso sentirsi orgogliosi I miei inizi gli hobby e le rinunce che non mi sono pesate | vi dico tutto – VIDEO

Juventus Women, Salvai si racconta a Young Reporter: tutte le dichiarazioni della calciatrice bianconera. Un appuntamento speciale, un’emozionante prima volta che segna un passo importante. L’iniziativa “Young Reporter”, il format in partnership con Balocco che trasforma i piccoli tifosi bianconeri in aspiranti giornalisti, ha avuto per la prima volta come protagonista una calciatrice delle Juventus Women: la colonna difensiva Cecilia Salvai. L’evento, il primo della stagione 20252026, si è tenuto nella Press Conference Room dell’Allianz Training Center di Vinovo e ha visto la partecipazione di 13 Young Member, di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

