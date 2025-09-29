Juventus verso il Villarreal | Bremer ok Thuram in dubbio Conceição rientra in gruppo Tudor studia l’attacco
Nel day-after la vittoria è già alle spalle: a Torino si ragiona sulla partita che conta domani, quella che pesa in classifica europea e di riflesso sul campionato. La Juventus di Igor Tudor ha ripreso ad allenarsi con un obiettivo limpido – presentarsi al meglio contro il Villarreal – e con un paio di risposte confortanti dal fronte sanitario. Gleison Bremer non ha riportato lesioni: la botta al ginocchio è rimasta uno spavento senza strascichi. Più prudenza per Khephren Thuram, uscito per un fastidio al polpaccio: si parla di indolenzimento, monitoraggio giorno per giorno e valutazione in chiave Champions. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
In questa notizia si parla di: juventus - verso
Real Madrid, dopo Modric un altro veterano verso la Serie A: la Juventus fa sul serio
Atalanta, novità verso la Juventus: convocato Ederson
Juventus, Douglas Luiz verso il ritorno in Premier
PT - La #Juventus ha giocato un primo tempo intenso, pieno di tiri verso la porta di Carnesecchi (12), un po' sfortunato (palo di Kalulu) e con momenti di calcio divertente. Però ha anche rischiato molto quando l'#Atalanta è ripartita e, alla fine, ha incassato il go - facebook.com Vai su Facebook
#Juventus, 'dentro' il bilancio: la strada verso la sostenibilità è ben impostata L'analisi di @dorinileonardo - X Vai su X
Bremer, Thuram e Conceicao: le novità verso Villarreal-Juventus e 6^ giornata - La Juventus è tornata subito al lavoro dopo il pareggio per 1- Scrive fantamaster.it
Juventus, sospiro di sollievo per Bremer ma Thuram è da monitorare - La Juventus, ieri, ha ripreso subito la preparazione in vista della sfida contro il Villarreal. Riporta tuttomercatoweb.com