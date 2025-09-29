Juventus verso il Villarreal | Bremer ok Thuram in dubbio Conceição rientra in gruppo Tudor studia l’attacco

Stilejuventus.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel day-after la vittoria è già alle spalle: a Torino si ragiona sulla partita che conta domani, quella che pesa in classifica europea e di riflesso sul campionato. La Juventus di Igor Tudor ha ripreso ad allenarsi con un obiettivo limpido – presentarsi al meglio contro il Villarreal – e con un paio di risposte confortanti dal fronte sanitario. Gleison Bremer non ha riportato lesioni: la botta al ginocchio è rimasta uno spavento senza strascichi. Più prudenza per Khephren Thuram, uscito per un fastidio al polpaccio: si parla di indolenzimento, monitoraggio giorno per giorno e valutazione in chiave Champions. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

juventus verso il villarreal bremer ok thuram in dubbio concei231227o rientra in gruppo tudor studia l8217attacco

© Stilejuventus.com - Juventus, verso il Villarreal: Bremer ok, Thuram in dubbio. Conceição rientra in gruppo, Tudor studia l’attacco

In questa notizia si parla di: juventus - verso

Real Madrid, dopo Modric un altro veterano verso la Serie A: la Juventus fa sul serio

Atalanta, novità verso la Juventus: convocato Ederson

Juventus, Douglas Luiz verso il ritorno in Premier

juventus verso villarreal bremerBremer, Thuram e Conceicao: le novità verso Villarreal-Juventus e 6^ giornata - La Juventus è tornata subito al lavoro dopo il pareggio per 1- Scrive fantamaster.it

juventus verso villarreal bremerJuventus, sospiro di sollievo per Bremer ma Thuram è da monitorare - La Juventus, ieri, ha ripreso subito la preparazione in vista della sfida contro il Villarreal. Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Verso Villarreal Bremer