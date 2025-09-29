Nel day-after la vittoria è già alle spalle: a Torino si ragiona sulla partita che conta domani, quella che pesa in classifica europea e di riflesso sul campionato. La Juventus di Igor Tudor ha ripreso ad allenarsi con un obiettivo limpido – presentarsi al meglio contro il Villarreal – e con un paio di risposte confortanti dal fronte sanitario. Gleison Bremer non ha riportato lesioni: la botta al ginocchio è rimasta uno spavento senza strascichi. Più prudenza per Khephren Thuram, uscito per un fastidio al polpaccio: si parla di indolenzimento, monitoraggio giorno per giorno e valutazione in chiave Champions. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, verso il Villarreal: Bremer ok, Thuram in dubbio. Conceição rientra in gruppo, Tudor studia l’attacco