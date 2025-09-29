Juventus | Piantanida su Koopmeiners

Ilprimatonazionale.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una critica pungente Franco Piantanida, giornalista Mediaset, ha espresso dubbi sul rendimento di Teun Koopmeiners dopo la quinta giornata di Serie A, inserendolo tra i flop nel suo intervento a 1 Station Radio. “Ha fatto una delle sue partite migliori, ma in un ruolo sbagliato”, ha dichiarato, riferendosi al pareggio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus piantanida su koopmeiners

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Piantanida su Koopmeiners

In questa notizia si parla di: juventus - piantanida

juventus piantanida koopmeinersJuventus, Trevisani: ‘Sono 50 partite che Koopmeiners non ha una sufficienza’ - Il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato il rendimento di Teun Koopmeiners con la maglia della Juventus ... it.blastingnews.com scrive

juventus piantanida koopmeinersJuventus, per Tudor dopo il caso bomber l’accusa sulla gestione di Locatelli e Koopmeiners - La decisione di di Tudor lasciare in panchina Locatelli in favore di Koopmeiners, ancora una volta deludente, fa scattare il processo al tecnico della Juventus da parte di di Riccardo Trevisani ... Come scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Piantanida Koopmeiners