Juventus | momento di transizione

Un avvio a due facce La Juventus di Igor Tudor sta vivendo un momento di transizione, con tre vittorie iniziali seguite da due pareggi consecutivi che hanno frenato l’entusiasmo. Dopo il 1-1 col Verona e l’1-1 con l’Atalanta, la squadra bianconera si prepara a un calendario fitto, con Villarreal in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: momento di transizione

In questa notizia si parla di: juventus - momento

Juventus, Amoruso: “L’attacco va ampliato. Per Vlahovic il momento di cambiare ambiente”

Calciomercato Juventus, è sfida tra il Milan e la Roma per Wesley! Al momento una delle due fazioni è in vantaggio: ecco chi è e quale ruolo occupa la Vecchia Signora

Svaligiata la villa di Michel Platini, l’ex Juventus era in casa al momento del furto: rubati trofei e medaglie

La Juventus continua a trotterellare. Lo fa nei risultati, ma soprattutto nelle prestazioni. In questo momento, la squadra di Tudor non riesce a trovare continuità, né a livello di singoli in campo né tantomeno nella proposta di gioco. Contro l’Atalanta, sono emerse - facebook.com Vai su Facebook

MOMENTO SONDAGGIO La #Juventus non sa più vincere e piovono le critiche addosso a Igor #Tudor: nel caso in cui la situazione dovesse precipitare, a chi affidereste la panchina bianconera in corsa RT, VOTA E COMMENTA! - X Vai su X

Juventus al punto di svolta: Tudor è chiamato d’ora in avanti a fare queste scelte. Le ultimissime novità in casa bianconera - Juventus: Tudor è chiamato a definire l’ossatura della squadra, abbandonando le eccessive rotazioni per dare continuità e certezze ai bianconeri La Juventus è arrivata a un punto cruciale della stagio ... Secondo juventusnews24.com

Juventus, Moretto: ‘Ad oggi non ci sono discorsi per il rinnovo di Vlahovic’ - Matteo Moretto ha rivelato che, salvo sorprese, Dusan Vlahovic lascerà la Juventus a parametro zero a fine stagione ... Lo riporta it.blastingnews.com