Alla Continassa la settimana si apre con un equilibrio tra cautela e buone notizie. In vista di Villarreal–Juventus all’Estadio de la Cerámica, seconda giornata della fase campionato di Champions, Francisco Conceição è tornato ad allenarsi con il gruppo, segnale incoraggiante per la lista dei convocati. Hanno invece lavorato a parte Khéphren Thuram e Gleison Bremer, entrambi usciti acciaccati dalla gara con l’Atalanta: gestione personalizzata e monitoraggio quotidiano per arrivare alla trasferta con il miglior margine di sicurezza possibile. Cosa filtra su Thuram e Bremer. Dalla partita con i nerazzurri restano due campanelli d’allarme che, a oggi, non sembrano generare particolare apprensione in casa Juve. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, infermeria: Thuram e Bremer a parte, Conceição rientra in gruppo

