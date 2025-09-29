Juventus in Italia non esistono squadre perfette ma il centrocampo non può essere un alibi | Primo tempo – VIDEO

Juventus, in Italia non ci sono squadre perfette ma il centrocampo non può essere un alibi L’analisi nella puntata di Primo tempoVIDEO. Dopo un avvio di stagione a mille all’ora, la Juventus tira il fiato. I due pareggi consecutivi in campionato contro Verona e Atalanta hanno frenato la corsa dei bianconeri, facendo emergere i primi interrogativi. Un momento di flessione fisiologico, ma che rappresenta il primo, vero banco di prova per una squadra che vuole tornare a vincere. Dall’euforia ai primi dubbi. L’entusiasmo per la vittoria esaltante nel Derby d’Italia e per la spettacolare rimonta in Champions contro il Dortmund ha lasciato spazio a una maggiore riflessione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus italia esistono squadreJacobelli difende la Juventus: «Non esistono squadre perfette. Tudor? C’è già una grande differenza rispetto a Thiago Motta» - Jacobelli difende la Juventus: il calo è fisiologico dopo 3 partite in 7 giorni, il vero nodo da sciogliere resta il centrocampista olandese Nessun processo, nessun dramma. Si legge su juventusnews24.com

