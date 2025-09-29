La Juventus e il “poblema” di avere troppi attaccanti Jonathan David, Loid Openda e Dusan Vlahovic. Questi in ordine d’importanza dovevano essere i tre centravanti della Juventus. Dopo aver passato mesi a modulare l’attacco per giocare con un centravanti titolare e due trquartisti, le cose sonocambiate. David si è ritrovato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, il paradosso dell’abbondanza di numeri 9