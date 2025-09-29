Nel primo tratto di stagione la domanda è rimasta sospesa nell’aria dello Stadium: chi è il centravanti della Juventus di Tudor? La risposta, oggi, è che non c’è un “nove” titolare. Il campo racconta di un reparto in costante staffetta, con Jonathan David e Dusan Vlahovi? attestati attorno ai 250 minuti ciascuno e Loïs Openda poco sotto quota 200 (nonostante il suo arrivo solo dalla terza giornata). Il dato che pesa, però, è un altro: nelle sei gare ufficiali fin qui giocate, solo una volta il centravanti scelto dal 1’ ha trovato il gol — David, 24 agosto con il Parma. Da allora, il vuoto: Openda non ha ancora sbloccato il contatore, Vlahovi? ha già 4 reti ma tutte quando è partito dalla panchina. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, il “9” a rotazione: Tudor cambia punta ma il titolare non c’è (per ora)