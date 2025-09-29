Juventus campanello d’allarme in difesa | un dato negativo che non si vedeva dal 2024 per i bianconeri

Juventus, la difesa non è più un bunker: con l’Atalanta è la seconda gara di fila in casa con un gol subito nel primo tempo. Il pareggio per 1-1 contro l’ Atalanta lascia alla Juventus di Igor Tudor non solo l’amaro in bocca per una vittoria mancata, ma anche un dato statistico che suona come un piccolo campanello d’allarme. Per la seconda partita casalinga consecutiva in Serie A, i bianconeri hanno infatti concesso un gol nel primo tempo, una crepa nel muro difensivo che non si vedeva da tempo. Prima il gol di Sulemana ieri, poi quella dell’ Inter nella precedente sfida allo Stadium: la Vecchia Signora ha perso la sua tradizionale impermeabilità tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, campanello d’allarme in difesa: un dato negativo che non si vedeva dal 2024 per i bianconeri

