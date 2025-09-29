Juventus al punto di svolta | Tudor è chiamato d’ora in avanti a fare queste scelte Le ultimissime novità in casa bianconera

Juventus: Tudor è chiamato a definire l’ossatura della squadra, abbandonando le eccessive rotazioni per dare continuità e certezze ai bianconeri. La Juventus è arrivata a un punto cruciale della stagione in cui i risultati si costruiscono sulla solidità e sulle certezze tattiche. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per l’allenatore Igor Tudor è giunto il momento delle scelte definitive. Dopo un avvio di campionato che, nonostante le vittorie, ha visto il tecnico croato sperimentare diverse soluzioni e attuare un ampio turnover tra i vari match, è ora richiesto un cambio di rotta. Tudor è chiamato a non fare più esperimenti e a individuare il gruppo di giocatori su cui fare affidamento, limitando rotazioni e stravolgimenti tra una partita e l’altra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

