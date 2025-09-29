Juventus al punto di svolta | Tudor è chiamato d’ora in avanti a fare queste scelte Le ultimissime novità in casa bianconera

Juventus: Tudor è chiamato a definire l’ossatura della squadra, abbandonando le eccessive rotazioni per dare continuità e certezze ai bianconeri. La  Juventus  è arrivata a un punto cruciale della stagione in cui i risultati si costruiscono sulla solidità e sulle certezze tattiche. Secondo quanto riportato da  Tuttosport, per l’allenatore  Igor Tudor  è giunto il  momento delle scelte definitive. Dopo un avvio di campionato che, nonostante le vittorie, ha visto il tecnico croato sperimentare diverse soluzioni e attuare un ampio  turnover  tra i vari match, è ora richiesto un cambio di rotta.  Tudor  è chiamato a non fare più  esperimenti  e a individuare il gruppo di giocatori su cui fare affidamento, limitando  rotazioni  e  stravolgimenti  tra una partita e l’altra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

