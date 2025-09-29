Juve una settimana per capire chi sei Tacchinardi | Migliorare il gioco
Torino, 29 settembre 2025 – La sconfitta del Napoli con il Milan ha reso indolori i due recenti pareggi della Juventus tra Verona e Atalanta. Potevano essere quattro punti persi, ma la classifica è cortissima: comandano partenopei e rossoneri con 12 punti, raggiunti dalla Roma con il successo sul Verona, mentre la Juve insegue a un punto e l’Inter, in risalita, a tre. Il vero vantaggio è per la squadra di Allegri che non ha le coppe, mentre tutte le altre hanno pagato i primi cicli impegnativi infrasettimanali. Sono stati persi punti un po’ ovunque da parte delle candidate al titolo. E’ tutto pienamente aperto e questa settimana sarà un primo spartiacque. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Juve, una settimana per capire chi sei. Tacchinardi: “Migliorare il gioco” - Villareal e Milan in rapida sequenza per arrivare alla sosta col pieno di entusiasmo. Lo riporta sport.quotidiano.net
La sei giorni della Juve, Repubblica Torino sottolinea il momento delicato - Juventus, una settimana decisiva tra Champions e big match con il Milan: la “Seigiorni” per capire che squadra è davvero, ne parla Repubblica Torino. Riporta tuttojuve.com