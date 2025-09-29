Torino, 29 settembre 2025 – La sconfitta del Napoli con il Milan ha reso indolori i due recenti pareggi della Juventus tra Verona e Atalanta. Potevano essere quattro punti persi, ma la classifica è cortissima: comandano partenopei e rossoneri con 12 punti, raggiunti dalla Roma con il successo sul Verona, mentre la Juve insegue a un punto e l’Inter, in risalita, a tre. Il vero vantaggio è per la squadra di Allegri che non ha le coppe, mentre tutte le altre hanno pagato i primi cicli impegnativi infrasettimanali. Sono stati persi punti un po’ ovunque da parte delle candidate al titolo. E’ tutto pienamente aperto e questa settimana sarà un primo spartiacque. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, una settimana per capire chi sei. Tacchinardi: “Migliorare il gioco”