Juve una settimana per capire chi sei Tacchinardi | Migliorare il gioco

Sport.quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino, 29 settembre 2025 – La sconfitta del Napoli con il Milan ha reso indolori i due recenti pareggi della Juventus tra Verona e Atalanta. Potevano essere quattro punti persi, ma la classifica è cortissima: comandano partenopei e rossoneri con 12 punti, raggiunti dalla Roma con il successo sul Verona, mentre la Juve insegue a un punto e l’Inter, in risalita, a tre. Il vero vantaggio è per la squadra di Allegri che non ha le coppe, mentre tutte le altre hanno pagato i primi cicli impegnativi infrasettimanali. Sono stati persi punti un po’ ovunque da parte delle candidate al titolo. E’ tutto pienamente aperto e questa settimana sarà un primo spartiacque. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

juve una settimana per capire chi sei tacchinardi migliorare il gioco

© Sport.quotidiano.net - Juve, una settimana per capire chi sei. Tacchinardi: “Migliorare il gioco”

In questa notizia si parla di: juve - settimana

Sancho Juve (Corriere), si entra nella settimana chiave: l’accordo con l’inglese ora è più vicino, cosa manca per la fumata bianca

Osimhen Juve, scatto prepotente del Galatasaray! Il club turco farà questo per la prossima settimana, ma i bianconeri sperano in quello scenario! Cosa filtra

Sancho Juve, si entra nella settimana decisiva! Previsti nuovi contatti per definire quel “nodo” che sta blocca la situazione. L’aggiornamento che fa sperare i tifosi bianconeri

juve settimana capire seiJuve, una settimana per capire chi sei. Tacchinardi: “Migliorare il gioco” - Villareal e Milan in rapida sequenza per arrivare alla sosta col pieno di entusiasmo. Lo riporta sport.quotidiano.net

juve settimana capire seiLa sei giorni della Juve, Repubblica Torino sottolinea il momento delicato - Juventus, una settimana decisiva tra Champions e big match con il Milan: la “Seigiorni” per capire che squadra è davvero, ne parla Repubblica Torino. Riporta tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Settimana Capire Sei