I bianconeri dovranno investire anche sul reparto difensivo tra gennaio e la prossima estate: tra i nomi un centrale che il croato ha già allenato e apprezzato tantissimo La Juventus è appena incappata nella seconda partita non vinta del suo campionato. Contro l’ Atalanta l’1-1 ha deluso parecchi tifosi e addetti ai lavori, evidenziando alcune lacune importanti. Ad esempio a centrocampo, dove la coperta è un po’ corta e diversi giocatori non stanno ancora rispettando certe aspettative, da Koopmeiners a Locatelli con McKennie destinato a lasciare Torino. Anche in difesa, però, il solo Bremer non può bastare soprattutto coi postumi di un infortunio così importante. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, niente rinnovo: occasione d’oro in Serie A. Tudor riabbraccia il pupillo