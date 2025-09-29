Juve Milan Allegri recupera quel titolarissimo per il big match dello Stadium? Ci sono importanti aggiornamenti le ultimissime

Juve Milan, Allegri recupera quel titolarissimo per il big match. Tutti i dettagli sulla possibile formazione dei rossoneri. La grande gioia per la vittoria nel big match contro il Napoli si è trasformata in ansia. In casa Milan tiene banco l’infortunio occorso a Fikayo Tomori, pilastro insostituibile della difesa di Massimiliano Allegri. Il centrale inglese è stato costretto a lasciare il campo per un problema all’adduttore, e la sua presenza per la supersfida di sabato contro la Juventus è ora in forte dubbio. Come riportato da Gazzetta.it, l’infortunio è arrivato nel momento peggiore possibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

