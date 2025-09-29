Juve | Cambiaso in Premier lo scambio si chiude a gennaio

Il nome dell’esterno bianconero continua ad essere sul taccuino di diverse big inglesi. E attenzione allo scambio che potrebbe chiudersi a gennaio Dopo essere stato vicino al Manchester City, Cambiaso ha sposato ancora una volta il progetto Juventus. Un matrimonio che, però, potrebbe ritornare in bilico in vista del prossimo gennaio. Le parole di Tudor alla vigilia della sfida contro l’ Atalanta confermano comunque una sorta di apertura da parte del club bianconero a lasciar andare il giocatore in caso di una proposta importante. E, secondo le informazioni di TeamTalk, una big inglese potrebbe tornare con forza sull’esterno. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juve: Cambiaso in Premier, lo scambio si chiude a gennaio

Locatelli e Cambiaso: “Partita folle, pazza Italia ma così non va bene”. Poi si preparano per Juve-Inter

Cambiaso Juve, scenari completamente stravolti: dal possibile addio al rinnovo del contratto, svelati i piani del club bianconero

Rinnovo Cambiaso, adesso la Juve lo vuole blindare! Aumento dello stipendio e prolungamento: tutti i dettagli sul possibile nuovo accordo

LA JUVE IN GOL- CAMBIASO PRONTO PER REAL-CITY-LIVERPOOL - Se Cambiaso decide , se vuole, se rende con continuità può essere un giocatore da altissimi club ... Da tuttojuve.com

