Juve Bremer sta bene E adesso sarà valutato Thuram
Sensazioni positive per il brasiliano. Test per il francese, ma le sue condizioni non preoccupano particolarmente lo staff bianconero.
In questa notizia si parla di: juve - bremer
Bremer in Premier League? Due top club stanno tentando il brasiliano, ma per la Juve è incedibile: tutti gli aggiornamenti
Juve, riecco Bremer: il brasiliano continua ad allenarsi, è in gran forma!
Infortunati Juve: da Bremer e Milik passando per Cabal, Kelly, Savona e Miretti. Il punto sui bianconeri verso l’inizio del raduno
Bremer Juve, come sta il brasiliano? I primi aggiornamenti direttamente dalla pancia dello Stadium: le condizioni del difensore - partita: il brasiliano sta bene, grande gioia invece per il gol del colombiano Un'ansia durata pochi minuti, spazzata via prima dalle indiscrezioni a b ...
Bremer, Thuram e Conceicao: le novità verso Villarreal-Juventus e 6^ giornata - La Juventus è tornata subito al lavoro dopo il pareggio per 1-