Juric prima di Atalanta-Bruges | Non rientra nessuno Ederson e Lookman? Vediamo

Gazzetta.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Queste le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della partita di Champions di domani, al New Balance Stadium. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juric prima di atalanta bruges non rientra nessuno ederson e lookman vediamo

© Gazzetta.it - Juric prima di Atalanta-Bruges: "Non rientra nessuno. Ederson e Lookman? Vediamo..."

In questa notizia si parla di: juric - prima

Atalanta, test d’esordio stagionale con l’Under 23: l’abbraccio di Clusone per la prima di Juric

Ecco la prima uscita dell’Atalanta di Juric: test in famiglia contro la Under 23

L’abbraccio di Clusone nel giorno della prima di Juric: De Ketelaere decide l’amichevole in famiglia

juric prima atalanta brugesChampions, Atalanta in casa contro il Bruges. Juric: “Vogliamo vincerla” - Esordio casalingo in Europa per la Dea che martedì alle 18. Da ilgiorno.it

juric prima atalanta brugesJuric prima di Atalanta-Bruges: "Non rientra nessuno. Ederson e Lookman? Vediamo..." - Queste le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della partita di Champions di domani, al New Balance Stadium ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Juric Prima Atalanta Bruges