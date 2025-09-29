Jujutsu kaisen stagione 3 | grande aggiornamento in arrivo a jump festa 2026

Il mondo dell’animazione giapponese attende con grande interesse le novità riguardanti la prossima stagione di Jujutsu Kaisen. Le anticipazioni ufficiali indicano che durante l’evento Jump Festa, previsto per il 20 dicembre, verranno svelati dettagli fondamentali sulla terza stagione della serie. La nuova stagione è prevista per il debutto a gennaio 2026, segnando un ulteriore capitolo nel successo globale di questa produzione. annuncio ufficiale e data di uscita. Le autorità coinvolte hanno confermato che i principali dettagli relativi alla terza stagione di Jujutsu Kaisen saranno presentati durante l’appuntamento annuale Jump Festa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

