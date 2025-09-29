JK Rowling risponde pesantemente a Emma Watson definendola ignorante

JK Rowling ha nuovamente preso di mira l’attrice di Harry Potter Emma Watson, nel bel mezzo della loro discussione che ha fatto notizia questo mese. L’autrice ha scritto in un nuovo post su X dicendo che Watson “ ha così poca esperienza della vita reale che ignora quanto sia ignorante “, sostenendo di aver ricevuto una lettera dalla stessa Emma Watson che avrebbe mostrato simpatia per la reazione pubblica che Rowling stava subendo per aver condiviso opinioni sulla comunità trans con cui Watson aveva già pubblicamente espresso disaccordo. La frattura tra Rowling e Watson è iniziata nel 2020, dopo che l’autrice di “Harry Potter” ha iniziato a condividere opinioni sulla comunità transgender, di stampo transfobico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - JK Rowling risponde pesantemente a Emma Watson definendola “ignorante”

