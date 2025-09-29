Jennifer Lopez sul divorzio da Ben Affleck | La cosa migliore che mi sia capitata perché mi ha cambiata

Vanityfair.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'intervista a CBS News Sunday Morning l'attrice e cantante ha raccontato che la separazione da Affleck ha avuto un impatto positivo nella sua evoluzione personale: «Mi ha aiutata a crescere nel modo di cui avevo bisogno». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

