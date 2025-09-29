Jennifer Lopez | Il divorzio da Ben Affleck? La cosa migliore che mi potesse capitare

Davanti alle telecamere, l'attrice e cantante si è lasciata andare alle confidenze. "Mi ha aiutata a crescere". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jennifer Lopez: "Il divorzio da Ben Affleck? La cosa migliore che mi potesse capitare"

