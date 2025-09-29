Jennifer Lopez e il divorzio da Ben Affleck | La cosa migliore che mi potesse capitare

Prima dei Ferranez c’erano loro: i Bennifer. Ben Affleck e Jennifer Lopez, coppia da sogno dello star system. È finita allo stesso modo. Con una separazione sotto i riflettori e una gran voglia di rinascita. “È stata la cosa migliore che mi sia mai capitata”, dice ora Jenny From The Block e meglio ancora J.Lo, attrice e cantante, imprenditrice, produttrice discografica e cinematografica, insomma icona della cultura pop americana con le radici a Portorico. Il divorzio? Un’esperienza che l’ha “aiutata a crescere nel modo di cui avevo bisogno e a diventare una persona diversa rispetto a un anno e mezzo fa”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

