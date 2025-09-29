Jennifer Lopez dopo la separazione da Ben Affleck | Mi ha cambiata e aiutata a crescere

La popstar ha parlato per la prima volta pubblicamente della fine del matrimonio con la star premio Oscar per Will Hunting - Genio ribelle. Jennifer Lopez ha rilasciato un'intervista a CBS News Sunday Morning, e si è soffermata sulla fine del matrimonio con Ben Affleck, finalizzato a gennaio ma annunciato nell'aprile 2024. La cantante e attrice è grata per quanto accaduto, spiegando di essere cambiata molto da allora e di ritenere di essere cresciuta parecchio rispetto a prima. Il cambiamento di Jennifer Lopez dopo il divorzio da Ben Affleck "Mi ha cambiata. Mi ha aiutata a crescere nel modo in cui avevo bisogno di crescere" ha confessato J. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jennifer Lopez dopo la separazione da Ben Affleck: “Mi ha cambiata e aiutata a crescere”

