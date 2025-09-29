Jazz for peace al centro Zo il concerto della flautista siriana Naissam Jala
L'1 ottobre alle 21 il centro di culture contemporanee Zo ospita, per la rassegna “Jazz for peace”, il concerto della flautista siriana Naissam Jala. Da diversi anni, la flautista, vocalist e compositrice franco-siriana rivela un universo musicale personale e vibrante che, sia nella sostanza che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: jazz - peace
'From silence to peace': la Siena Jazz Orchestra porta al Giardino Scotto il suo inno di pace
JAZZ FOR PEACE E JAZZ FOR GAZA Partiamo alla fine del mese a Palermo e Catania con una rassegna di musicisti provenienti dai paesi bombardati dal governo Netanyahu, quindi Siria, Libano,Iran, Palestina.E poi a ruota, dedichiamo tutti i nostri concerti d - facebook.com Vai su Facebook
"Jazz for Peace": suoni contro le bombe allo ZoCulture di Catania - SUONI CONTRO LE BOMBE, rassegna organizzata da Catania Jazz a sostegno del martoriato popolo palestinese e che ... Secondo guidasicilia.it
Arriva Jazz & Wine of Peace aspettando Go!2025 - I grandi nomi del jazz internazionale si daranno appuntamento ancora una volta dal 23 al 27 ottobre al festival transfrontaliero Jazz & Wine of Peace, fra Collio friulano e sloveno, che fra musica ed ... Si legge su ansa.it