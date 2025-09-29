Jay Kelly | trailer del nuovo film di Noah Baumbach con George Clooney e Adam Sandler

opo la presentazione in anteprima in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, Netflix ha diffuso il trailer ufficiale e le nuove immagini di JAY KELLY, il nuovo film scritto e diretto dal candidato all’Oscar Noah Baumbach. Il lungometraggio arriverà nelle sale italiane selezionate il 19 novembre e sarà disponibile in streaming su Netflix dal 5 dicembre. Il film segna un ritorno importante per Baumbach, già autore di opere come Marriage Story e Rumore bianco, e si presenta come un’opera capace di mescolare tono intimo e respiro epico. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

