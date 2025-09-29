Jasmine Paolini deve fare corsa su Rybakina per le WTA Finals | cosa deve fare a Pechino per superarla
Dal 1° all’8 novembre, a Riyadh (Arabia Saudita) andranno in scena le WTA Finals 2025. Il Master di fine anno, riservato alle migliori otto giocatrici del mondo per rendimento quest’anno è sempre più vicino. In corsa per questo importante traguardo c’è anche Jasmine Paolini. La toscana ha avuto modo di prendere parte a questo evento nel 2024 e l’obiettivo è quello di replicare. Ci sono delle possibilità. Attualmente, la toscana è nona nella Race, ovvero la graduatoria che certifica la resa stagionale delle tenniste. Vista l’uscita di scena a sorpresa nel terzo turno del WTA1000 di Elena Rybakina (contro la tedesca Eva Lys ), l’azzurra ha la possibilità di prendersi l’ottavo posto della kazaka, l’ultimo che consente di qualificarsi alle Finals in terra saudita. 🔗 Leggi su Oasport.it
