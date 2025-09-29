Jannik Sinner supera Marozsan dopo un 2° set lottato e avanza in semifinale a Pechino
Jannik Sinner accede alle semifinali dell’ATP 500 di Pechino. Sul cemento cinese l’altoatesino prosegue il suo cammino, superando in due set l’ungherese Fabian Marozsan con il punteggio di 6-1 7-5 in un’ora e venti minuti di gioco. Una prestazione comunque positiva quella del numero due del mondo, che ha sofferto soprattutto nella seconda frazione, quando si è anche trovato sotto di un break e con la possibilità per l’avversario di allungare il match al terzo. In semifinale Sinner se la vedrà con Alex de Minaur e sarà l’undicesimo confronto in carriera tra l’italiano e l’australiano. L’andamento dei precedenti è abbastanza emblematico, visto che Jannik ha vinto le dieci sfide giocate, compresa l’ultima in questa stagione ai quarti dell’Australian Open con un emblematico 6-3 6-2 6-1. 🔗 Leggi su Oasport.it
