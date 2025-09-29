Jannik Sinner racconta la vita da celebrità in Cina | Qui è diverso Ricevo un sacco di regali

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinner in semifinale a Pechino: l’azzurro racconta l’affetto dei tifosi cinesi, tra regali, emozioni e la sfida a De Minaur. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: jannik - sinner

Jannik Sinner sofferente: "Fisioterapista in campo"

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito?

Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open

jannik sinner racconta vitaJannik Sinner racconta la vita da celebrità in Cina: “Qui è diverso. Ricevo un sacco di regali” - Sinner in semifinale a Pechino: l’azzurro racconta l’affetto dei tifosi cinesi, tra regali, emozioni e la sfida a De Minaur ... Da fanpage.it

Sinner ha cambiato vita: svelato il vero motivo - Jannik Sinner ha deciso di cambiare vita ormai da tempo e solo ora vengono a galla le reali motivazioni: i suoi tifosi sono rimasti stupiti ... Lo riporta tennisfever.it

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Racconta Vita