Jannik Sinner non si fida | Rispetto De Minaur sarà una partita dura Il mio approccio non cambierà

Jannik Sinner prosegue nel proprio cammino a Pechino (Cina). Il n.2 del mondo ha sconfitto l’ungherese Fabian Marozsan nei quarti di finale del torneo ATP500 col punteggio di 6-1 7-5, dominando il primo set e faticando maggiormente nel secondo anche per i meriti del suo avversario. Con le spalle al muro, Sinner ha trovato le soluzioni nel parziale n.2 e domani sarà per il terzo anno consecutivo al penultimo atto di questo evento. “ Penso che Marozsan abbia servito molto meglio nel secondo set rispetto al primo, giocando in modo un po’ più aggressivo. Io ho avuto un paio di game di servizio sotto 0-30 che sono riuscito a chiudere, il che è stato molto positivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner non si fida: “Rispetto De Minaur, sarà una partita dura. Il mio approccio non cambierà”

In questa notizia si parla di: jannik - sinner

Jannik Sinner sofferente: "Fisioterapista in campo"

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito?

Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open

Jannik Sinner sfiderà Alex De Minaur in semifinale a Pechino ? #Tennis #ChinaOpen #Sinner - X Vai su X

#2025ChinaOpen Jannik #Sinner vince ai quarti degli #ATP di #Pechino contro #Marozsan e vola in semifinale dove sfiderà #DeMinaur. L'azzurro si è imposto sull'ungherese chiudendo per 6-1, 7-5 Foto Ansa - facebook.com Vai su Facebook

Jannik Sinner racconta la vita da celebrità in Cina: “Qui è diverso. Ricevo un sacco di regali” - Sinner in semifinale a Pechino: l’azzurro racconta l’affetto dei tifosi cinesi, tra regali, emozioni e la sfida a De Minaur ... Riporta fanpage.it

Jannik Sinner presenta la sua fondazione: "Il nostro impegno per lo sport e l’istruzione" - Jannik Sinner ha presentato a Milano la sua ‘Fondazione Sinner’ e in un’intervista con il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, ha parlato di questo e dei suoi prossimi impegni, dall’Atp di Pechino ... Si legge su sport.sky.it