Jannik Sinner | Faticato a tenere il servizio contento di come ho lottato 40 vittorie? Numero importante

Jannik Sinner si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 500 di Pechino, sconfiggendo l’ungherese Fabian Marozsan con il punteggio di 6-1, 7-5 e meritandosi così il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale cinese. Il numero 1 del mondo ha riscontrato qualche difficoltà nel secondo set, ha perso il servizio e si è trovato sotto per 4-5, riuscendo poi prontamente a mettere a posto con un parziale di 12-1 in termini di punti. Al prossimo turno incrocerà l’australiano Alex de Minaur, numero 8 del mondo contro cui ha vinto tutti i dieci precedenti. Il fuoriclasse altoatesino ha analizzato la propria prestazione nelle consuete dichiarazioni rilasciate a caldo in campo, subito dopo la conclusione dell’incontro: “ Primo set cominciato bene, tutti e due abbiamo viaggiato bene nel secondo, non ho sfruttato il break sul 4-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
