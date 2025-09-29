Jannik Sinner è l’incubo di De Minaur | precedenti impietosi per l’australiano

Oasport.it | 29 set 2025

Jannik Sinner ha sempre vinto contro Alex de Minaur, uno dei rivali più affrontati nel corso della sua giovane carriera. Il 24enne ha incrociato l’australiano in ben dieci occasioni nel corso delle ultime sei stagioni e ha sempre vinto: nei fatti il fuoriclasse altoatesino è un vero e proprio incubo per l’oceanico, che ha più volte ha manifestato una certa frustrazione nel dover incrociare il nostro portacolori. L’attuale numero 8 del ranking ATP non ha mai trovato le misure al gioco dell’azzurro, incappando in sonore battute d’arresto. In dieci partite disputate, de Minaur è riuscito a portare a casa soltanto un set: il primo del quarto di finale dell’ATP di Sòfia nel 2020. 🔗 Leggi su Oasport.it

