James Senese sta meglio | Sente il sax e muove i piedi | il ritratto del ‘nero a metà’

Sta meglio. E già questa è una bella notizia. James Senese, il più grande sassofonista italiano, il napoletano "nero a metà" che rivoluzionò la musica insieme a Pino Daniele, compie piccoli progressi. Ricoverato in rianimazione per una polmonite e in dialisi, l'artista mostra piccoli, incoraggianti segnali di miglioramenti. Se sente il sax muove i piedi. Tra i segnali confortanti quelli giunti dai parenti che hanno fatto sentire alcune note di sax a Senese. La reazione è stata immediata: l'artista ha mosso i piedi. Il percorso è ancora lungo ma le prospettive oggi sembrano un po' migliori.

