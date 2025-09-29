James Senese grave in ospedale | polmonite
L'ottantenne sassofonista napoletano in Terapia intensiva e Rianimazione al Cardarelli
James Senese in concerto a San Giovanni Rotondo per la festa di Santa Maria delle Grazie
James Senese ricoverato al Cardarelli per una polmonite: è grave
Napoli in ansia per James Senese: il sassofonista ricoverato al Cardarelli per polmonite
James Senese è ancora grave in rianimazione, ma migliora A dargli coraggio ci pensa l'amico Nino D'Angelo, che con un post su Facebook gli scrive: "Forza James! Abbiamo bisogno di te e del tuo inimitabile suono"
James Senese in rianimazione: "Si muove se sente il sax"
James Senese ricoverato in ospedale: è grave - James Senese è stato ricoverato d'urgenza nella serata di mercoledì 24 settembre a causa di una infezione polmonare.
Come sta James Senese dopo il ricovero per polmonite all'ospedale Cardarelli di Napoli - Le condizioni di salute di James Senese, ricoverato in terapia intesiva da mercoledì all'ospedale Cardarelli di Napoli per una grave polmonite