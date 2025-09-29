James Gunn regala alcune novità su Batman | the Brave and the Bold

Sembra che ancora una volta James Gunn terrà tutti sulle spine, questa volta con qualche novità su Batman: The Brave and The Bold che nessuno si aspettava. In un’intervista con Jim Vejvoda di IGN, Gunn non si è mostrato timido nel dire cosa voleva che i fan sapessero sul reboot del DCU. Riprendendo il “no” detto da Gunn alla domanda sul fatto che l’attore per interpretare il crociato incappucciato sia stato scelto, ha detto: “ Sentite, prima di tutto, non posso dirvi quanti grandi attori mi hanno detto di voler essere Batman. Penso che avreste più difficoltà a trovare attori che non vogliano essere Batman. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - James Gunn regala alcune novità su Batman: the Brave and the Bold

