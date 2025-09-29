James Gunn ha spiegato quel cameo importantissimo in Peacemaker e le rivelazioni dell’ultimo episodio

+++ ATTENZIONE: SPOILER SUGLI ULTIMI EPISODI DELLA SECONDA STAGIONE DI PEACEMAKER+++ Nella seconda stagione di “ Peacemaker “, l’eroe Christopher Smith (John Cena) è rimasto incantato da un universo alternativo in cui non aveva mai ucciso accidentalmente il fratello maggiore quando erano bambini. Su questa Terra, Chris, suo fratello Keith, alias Capitan Triumph (David Denman), e il loro padre Auggie, alias Drago Blu (Robert Patrick), non sono solo una famiglia felice, ma un trio di amati supereroi. La versione alternativa dell’amore della vita di Chris, Emilia Harcourt (Jennifer Holland), è emotivamente ben equilibrata e capace di mantenere una relazione romantica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - James Gunn ha spiegato quel cameo importantissimo in Peacemaker e le rivelazioni dell’ultimo episodio

