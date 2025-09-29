James Gunn fornisce aggiornamenti sulla data di uscita del film Batman della DCU

Il film The Brave and The Bold riceve un importante aggiornamento sulla sua data di uscita nell’universo DC da parte di James Gunn. Bruce Wayne è uno dei tanti eroi che avranno il loro spazio nel capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters”, poiché è in lavorazione un reboot dell’amato supereroe. Il progetto è in lavorazione da quando è stato annunciato nel gennaio 2023, poiché si concentrerà su una versione consolidata del Cavaliere Oscuro nella nuova serie di fumetti di Gunn. Tuttavia, molti si chiedono quando il film uscirà effettivamente nelle sale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: james - gunn

Man of steel: perché ho deciso di rivedere il film prima di superman di james gunn

Superman, recensione: James Gunn azzecca tono e ritmo ma la scrittura traballa

Superman: la nuova origine sorprendente di james gunn

Nel corso di un'intervista a un noto podcast americano, James Gunn ha annunciato come il sequel di Superman offrirà la possibilità di esplorare ancora di più la psicologia di Lex Luthor - facebook.com Vai su Facebook

James Gunn parla del futuro di Peacemaker e aggiorna su The Authority #Notizie #DCStudios #JamesGunn #Peacemaker #TheAuthority https://lospaziobianco.it/james-gunn-parla-del-futuro-di-peacemaker-e-aggiorna-su-the-authority/… - X Vai su X

James Gunn condivide il primo aggiornamento dopo 7 mesi sul film DC The Authority - James Gunn rompe il silenzio e condivide il primo aggiornamento dopo 7 mesi su The Authority, il nuovo film DC atteso dai fan ... Come scrive cinefilos.it

James Gunn parla del futuro di Peacemaker e aggiorna su The Authority - Dopo la messa in onda su HBO/Max dell’episodio che ha fatto da ponte tra Peacemaker e il prossimo film Man of Tomorrow, il regista e sceneggiatore James Gunn ha fornito al sito Deadline alcuni ... lospaziobianco.it scrive