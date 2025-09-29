James Gunn afferma che molti noti attori si sono proposti per il ruolo di Batman
Con il completamento della sceneggiatura di The Batman – Parte II, James Gunn sta fornendo aggiornamenti su un altro progetto DCU dedicato al Cavaliere Oscuro. In una recente intervista con IGN, il co-direttore della divisione supereroi della Warner Bros. ha infatti dichiarato di essere soddisfatto di come sta prendendo forma The Brave and the Bold. “ Mi piace come sta venendo la sceneggiatura di The Brave and the Bold ”, ha detto il regista di Superman, sottolineando però che il film è ancora soggetto a modifiche durante lo sviluppo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
