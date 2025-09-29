Jacopo e David ordinati sacerdoti | Il primo pensiero a voi giovani
Ancona, 29 settembre 2025 – “Prendetevi cura di tutti, in particolare dei giovani, questa sera qui ne vedo tanti, sono venuti per voi, state loro accanto perché non gli venga rubata la speranza”. È questo l’invito rivolto dall’Arcivescovo a Jacopo Maglioni e David Baiocchi che sabato nella Cattedrale di San Ciriaco, sono stati ordinati sacerdoti per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di monsignor Angelo Spina. È stato un momento di festa e di speranza per tutta la comunità diocesana. Questi due giovani, dopo un lungo cammino di discernimento, formazione e preghiera, hanno scelto di donare la loro vita interamente a Dio e al servizio del suo popolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
