cambiamenti nel cast di “ballard” stagione 2: nuovo attore per il ruolo di harry bosch. La serie televisiva “Ballard” sta attraversando una fase di rinnovamento nel suo cast principale. In particolare, si registra un cambio significativo nell’interprete che dà volto al personaggio di Harry Bosch, uno dei protagonisti più amati della produzione. Questo articolo fornisce dettagli aggiornati sulla sostituzione dell’attore e sui nuovi sviluppi della trama, offrendo un quadro completo delle novità in arrivo. l’attore che sostituirà titus welliver nel ruolo di harry bosch. Per la seconda stagione di “Ballard”, Titus Welliver sarà rimpiazzato da un nuovo interprete. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Jack meade-mullarky interpreta il giovane harry bosch nella stagione 2 di ballard