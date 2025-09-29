JK Rowling risponde a Emma Watson | Non è consapevole di quanto sia ignorante

La scrittrice ha condiviso un post per replicare ai recenti commenti compiuti dall'ex interprete di Hermione Granger durante un podcast. J.K. Rowling ha risposto ai recenti commenti di Emma Watson legati alle dichiarazioni della scrittrice sul dibattito legato alle persone transgender. La creatrice di Harry Potter ha voluto chiarire il suo punto di vista, rivelando inoltre dei retroscena riguardanti il suo rapporto con l'ex interprete di Hermione Granger. La risposta all'interprete di Hermione Alcuni giorni fa, Emma Watson era apparsa in un podcast sostenendo di provare ancora molto affetto per l'autrice della magica saga e di essere grata per la creazione di Hermione Granger, pur ribadendo di essere rimasta turbata dalle sue dichiarazioni sulle persone transgender. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - J.K. Rowling risponde a Emma Watson: "Non è consapevole di quanto sia ignorante"

