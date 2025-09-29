Itinerari fuori rotta | una Bucarest alternativa

Sotto le strade trafficate di Bucarest si nasconde un mondo parallelo fatto di gallerie e passaggi sotterranei che raccontano una storia diversa della capitale romena. Bucarest ha una rete sotterranea di gallerie e tunnel costruiti principalmente durante il regime comunista, un labirinto di pietra e cemento che rivela i segreti più oscuri dell’epoca di Ceau?escu. Questi tunnel, accessibili solo attraverso tour organizzati specializzati, rappresentano molto più di semplici passaggi: sono testimonianze concrete della paranoia e del controllo totale che caratterizzavano il regime. I guide locali raccontano di come questi corridoi sotterranei fossero utilizzati per spostamenti riservati e fughe di emergenza, mentre le pareti umide custodiscono ancora i segni di quei decenni bui. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

