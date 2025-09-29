Lo scorso giovedì 25 settembre Iterchimica ha organizzato un evento a porte chiuse nello scenario incantevole del Teatro Donizetti di Bergamo. Gli ospiti hanno preso parte a un laboratorio interattivo seguito da una visita guidata, che ha permesso ai presenti di conoscere il Teatro, l’opera Lucia di Lammermoor e l’archivio storico Qui Lucia. Lucia di Lammermoor, celebre opera in tre atti di Gaetano Donizetti, è tra le più amate del compositore bergamasco. Composta nel 1835 per il Teatro San Carlo di Napoli, ha visto tra le interpreti anche Maria Callas, alla quale il Teatro di Bergamo ha dedicato uno spazio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Iterchimica alla scoperta del Teatro Donizetti