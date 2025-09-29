Italvolley segui IN DIRETTA l' arrivo dei campioni del mondo a Fiumicino

Dopo lo straordinario trionfo di ieri a Manila, con la vittoria del Mondiale in finale contro la Bulgaria, la Nazionale di volley maschile torna in Italia. Segui IN DIRETTA l'arrivo a Fiumicino degli Azzurri allenati da De Giorgi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italvolley, segui IN DIRETTA l'arrivo dei campioni del mondo a Fiumicino

Italvolley, segui IN DIRETTA l'arrivo delle campionesse del mondo a Malpensa

L'Italvolley si gioca l'accesso alla semifinale Sulla strada degli Azzurri c'è ancora il Belgio ? Segui #ItaliaBelgio, quarti di finale del Mondiale di #Volley maschile, domani, mercoledì 24 settembre, dalle 9:30 su #DAZN

Italvolley, le pagelle dei Campioni del Mondo: Giannelli ha la bacchetta, Russo muratore azzurro

Italvolley da sogno: la Polonia si arrende 3-0, gli azzurri volano in finale Mondiale! - I campioni del mondo in carica contendono alla selezione di Grbic il ritorno all'ultimo atto del torneo, dove si sono già affrontati nel 2022 ... Scrive tuttosport.com

Consuelo Mangifesta racconta l’Italvolley: “In diretta c’era tanta paura per quello che avevo visto” - La straordinaria cavalcata della Nazionale femminile di Pallavolo ai Mondiali in Thailandia si è conclusa con la conquista del titolo da rate delle ragazze di Julio Velasco, splendide nell'aver avuto ... Riporta fanpage.it