Italvolley mondiale c’è anche Siena Caponeri e Alfatti nello staff d’oro Festa a Chianciano Chiusi Sarteano

L’Italia della pallavolo maschile ha conquistato il titolo mondiale e nel trionfo azzurro c’è anche la nostra provincia, con due protagonisti della Valdichiana senese nello staff tecnico: Massimo Caponeri, allenatore in seconda della Nazionale, originario di Chianciano Terme, e Francesco Alfatti, fisioterapista, proveniente da Chiusi. Senza dimenticare Stefano Cencini, altro fisioterapista della nazionale. E poi, in un ruolo chiave, Stefano Bellotti, segretario generale della Fipav, sul parquet dopo la vittoria con il fazzoletto dell’Onda che spunta dal taschino, come già per il trionfo olimpico a Parigi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

